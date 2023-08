Wozniacki skal møde Svitolina i første runde i Cincinnati

Der er dømt comebackbrag mellem de to tilbagevendende mødre, når WTA 1000-turneringen i Cincinnati i USA skydes i gang i næste uge.

Danske Caroline Wozniacki skal her op imod ukrainske Elina Svitolina, som ligeledes er i gang med et comeback i international tennis, efter at hun sidste år gik på barsel med sin søn, Skai.