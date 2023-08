Holger Rune tabte første kamp og er færdig i Toronto

- Det var virkelig ærgerligt at tabe det andet sæt, efter at jeg havde mulighed for at serve sejren hjem på 40-15, men det er, hvad der sker. Man må bare se fremad, og man kan ikke holde fast i det i for lang tid, siger Giron efter kampen mod Holger Rune.

- Jeg har spillet mod en masse af gutterne i verdensranglistens top-10, så jeg vidste, at jeg kunne klare det.

- Jeg ved, at niveauet er der. Men margenerne er så smalle, og man ved aldrig, hvornår man får et brud. Så man er bare nødt til altid at være klar.