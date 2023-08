Onsdag fik Caroline Wozniacki til gengæld en oplevelse, som hun egentlig ikke havde lyst til – fordi hun ikke var i stand til at snyde tiden på samme måde.

Tre og et halvt år uden for professionel tennis er lang tid, og efter at have vadet hen over chanceløse Kimberly Russell i sin comebackkamp var det Caroline Wozniackis tur til at være på hælene i anden runde af National Bank Open.

Inden sin pensionering fremstod hun altid sønderknust over nederlag i store turnering, men efter 2-6, 5-7 til Marketa Vondrousova valgte den danske veteran faktisk at se plusserne frem for minusserne.