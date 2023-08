På kanten af det totale sammenbrud fik Wozniacki reddet æren

På den anden side må hun også erkende, at hun ikke helt er på omgangshøjde med de allerbedste. Dem, som hun helt naturligt stræber efter at overgå – en lavere ambition ville gøre selve projektet ligegyldigt og uinteressant for hende selv.

Med kun ganske få måneders genopbygningsarbejde af krop og sind er det faktum ingenlunde overraskende, og det allervigtigste er da derfor heller ikke selve nederlaget, men derimod hendes reaktion på det.

Sætter oplevelsen sig som et traume i form af urimelige forventninger til sig selv, eller giver hun sig selv ordentligt tid til at lægge fundamentet i en erkendelse af, at hun har begivet sig ud på en maraton og ikke en sprint?

I tilfælde af det sidste vil dysten mod Marketa Vondrousova være gavnlig, da hun eksempelvis vil komme til den erkendelse, at hun er nødt til at trylle mere angrebskraft ind i sit spil for at true sine arvtagere i verdenstoppen.

I første omgang var Caroline Wozniacki nu sikkert bare glad for, at kampen blev afviklet i lidt mere beskedne omgivelser end hendes første kamp tilbage.

Tirsdag havde Caroline Wozniacki, vinder af turneringen i 2010, naturligvis fået lov at optræde på anlæggets hovedarena og var blevet standsmæssigt modtaget til det egentlige startskud på sit comeback.

Andendagsgildet blev imidlertid en påmindelse om, at det her er historien om en genstart og en træden tilbage på scenen efter tre og et halvt år på sidelinjen.

Den tidligere verdensetter måtte nemlig overlade Centre Court til blandt andet den øjeblikkelige toptrio, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka og Elena Rybakina, og var rykket over på Rogers Court.

Gravet ned under jordhøjde og med plads 4.300 tilskuere er den næststørste bane ganske charmerende, og Wozniacki-fans ville faktisk have haft stor glæde af at finde deres sæder allerede klokken 11.00 lokal tid, selv om danskerens kamp først begyndte 16.30.

Før hende var nemlig først Coco Gauff og derefter Jessica Pegula i aktion samme sted, og med sikre sejre fastholdt de to amerikanere kursen mod mulige møder med Wozniacki i henholdsvis ottendedelsfinalen og kvartfinalen.

Så langt fremad kigger Caroline Wozniacki jo aldrig selv officielt – hvilket viste sig klogt også i dette tilfælde, men nederlaget til Vondrousova er ekstremt smerteligt, da det modsatte udfald potentielt havde givet hende et kolossalt udbytte af turen til Montreal.

Tilfældigheder i lodtrækningen gør nemlig, at National Bank Open på et overordnet niveau kunne have udviklet sig perfekt for hende.

Ude af stand til for alvor at ryste Caroline Wozniacki var Kimberly Birrell en perfekt modstander i første runde, da den tilbagevendte dansker kunne koncentrere sig om sig selv. Onsdag var Marketa Vondrousova så en noget større mundfuld i kraft af sit langt større slagrepertoire og bedre evne til at tænke tennis, og

i de nu imaginære kampe mod Gauff mod Pegula ville Caroline Wozniacki på lignende måde blive stillet over for gradvist voldsommere udfordringer – Gauff har blandt andet en stor serv, mens Pegula er blandt hardhitterne på kvindernes tour.

Denne kæmpe gave i form af alle mulige former for hovedbrud gik Caroline Wozniacki dog glip af, da hun mod Marketa Vondrousova ikke i tilpas grad formåede at vinde det skakspil udformet som lange dueller, som tjekken gerne kaster sig ud i for langsomt at manøvrere sig frem til pointene.

Caroline Wozniacki har jo også altid haft slidstyrken som en af sine allerstørste forcer, og derfor blev tilskuerne allerede i indledningen budt på længere slagudvekslinger.

I dem var Caroline Wozniacki egentlig mere end fint med og berettigede dermed igen sin beslutning om at lade sig afpensionere, men fra første bold var det til gengæld også helt klart, at hun hér skulle op i det høje gear for ikke at blive efterladt.

Stopbolde, lobs, topspin i forhånden, skift i tempo og boldplacering – alt smed Marketa Vondrousova over nettet og viste sig dermed helt forudsigeligt som en diametral modsætning til Kimberly Birrell, der slet ikke havde kunnet komme op med noget som helst.

Derfor også mere end skidt, at Caroline Wozniacki ikke udnyttede to breakbolde i modstanderens allerførste serveparti og så tilmed lod sig bryde efterfølgende, da hun tydeligvis lige skulle vænne sig til de forværrede arbejdsforhold og forvildede sig ud i flere fejl grundet den forkortede reaktionstid.

Modgangen udløste hovedrysten og kiggen ned i jorden fra hovedpersonen samt opmuntrende tilråb og fagter fra hendes lejr på tilskuerpladserne, men hun havde reelt brug for en ekstra spiller ved sin side.

Så konstant og ødelæggende var presset, og selv for en spiller med Caroline Wozniackis fightervilje syntes det allerede efter en halv times spil kun at være et spørgsmål om nederlagets størrelse.

I andet sæt spadserede Marketa Vondrousova mod avancementet til tredje runde, men begyndte så at sløse, mistede forbindelsen til sine gode slag og rodede sig tilmed ud i alt for mange dobbeltfejl. Caroline Wozniacki øjnede en åbning, men måtte nøjes med at redde æren frem for at redde sig en regulær afklapsning.