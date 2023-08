På kanten af det totale sammenbrud blev Wozniacki sit gamle jeg

Den 24-årige tjekke brød igennem i slutningen af første del af Caroline Wozniackis karriere. Helt uventet sneg hun sig i finalen ved French Open 2019, men nåede så i sine efterfølgende 11 grand slams ikke længere end fjerde runde - indtil hun i år ud af det blå vandt Wimbledon som den første useedede kvindespiller nogensinde og kravlede op som nummer 10 i verden.

Onsdag stod de for første gang over for hinanden, og anden runde af National Bank Open i Montreal blev en hård omgang for den ældre af de to.