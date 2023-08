»Det bliver spændende. For det første får vi set, hvordan Caroline reagerer på at skulle spille to kampe på to dage. For det andet er Marketa venstrehåndet og har lige vundet Wimbledon, så det er svært, men det er fint at blive stillet over for de prøver nu. Det er den slags opgaver, som Caroline skal overkomme, hvis hun skal spille med om OL-medaljer og de store trofæer som US Open eller andre grand slams,« fastslår Piotr Wozniacki.

På det officielle pressemøde efter sin kamp lagde hovedpersonen sig i samme spor.

»Marketa har selvfølgelig været brandvarm og spillede utroligt godt til Wimbledon, hvor hun kæmpede sig ud af nogle svære situationer og holdt nerverne i ro i finalen. Hun bliver en hård modstander, men jeg har intet at tabe. Jeg vil forsøge at have det sjovt og se, hvad der sker,« sagde Caroline Wozniacki.

Opgøret skal afvikles onsdag og er sat til at begynde tidligst 22.30 dansk tid.