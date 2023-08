Justitsminister: Christianitter må stå sammen mod bander i Pusher Street

Justitsministeren siger i udtalelsen, at det er ”helt uacceptabelt, at der foregår organiseret kriminalitet på Christiania, og at kyniske kriminelle rekrutterer helt unge mennesker ind i et kriminelt miljø”.

I den forbindelse henviser han til et initiativ, som regeringen tidligere har annonceret.

- Regeringen præsenterer inden længe en bandepakke, der blandt andet skal sætte ind overfor bandernes ulovlige forretning, deres rekruttering af unge og den forråelse, vi ser i miljøet, siger Peter Hummelgaard.