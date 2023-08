Den første modstander ved lige præcis, hvordan Wozniacki har det inden sin comebackkamp

Mandag blev turneringens allerførste opgør flyttet en time frem til kl. 11 på fire af de fem baner for at få afviklet så mange kampe som muligt inden et forventet regnvejr, og udsigterne for tirsdag er endnu mørkere.

Derfor risikerer Caroline Wozniacki reelt først at komme i aktion onsdag mod Kimberly Birrell, som aldrig tidligere har stået over for hende.

»Vi kender ikke så meget til hende, så jeg skal have spurgt et par stykker om hendes gode og dårlige sider, men det meste ligger i Carolines egne hænder. Caroline har været ude så længe, at det mentale bliver afgørende. Hun skal acceptere at lave fejl, som hun ikke ville have gjort tidligere, så navnet på modstanderen er reelt fuldstændigt ligegyldigt i øjeblikket,« mener træner Piotr Wozniacki.