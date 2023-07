Wozniacki træner med Holger Rune før comeback

Der er lagt op til en stor dansk tennismåned, når Caroline Wozniacki får comeback efter mere end tre års pause og spiller turneringer i Canada og USA ligesom det nye danske stjerneskud Holger Rune.

Både Wozniacki og Rune er bosat i Monaco, og her fandt de to danskere lejlighed til at træne sammen mandag.

- Vi mødes jo tit i Monaco, og de havde aftalt at træne i dag. Det var super hyggeligt, lyder det i en sms fra Holger Runes mor og manager, Aneke Rune.