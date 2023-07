Clara Tauson vandt over modløs ukrainer i Polen

De første to partier bød på flere elementære fejl fra Clara Tauson, men dem sørgede hun for at udrydde i tredje parti.

Hun skiftede gear og fremprovokerede i stedet et hav af fejl fra Daria Snigur, som lignede en, der hellere ville lave noget andet end at spille tennis.

Ukraineren, der er nummer 128 på verdensranglisten, virkede pludselig dybt umotiveret, og hendes slag var halvhjertede og uden kraft.

Samtidig spillede Clara Tauson solidt og vandt ni partier i træk, indtil Daria Snigur kom på tavlen til 1-3 i andet sæt.