- Vera Zvonareva prøvede via et fly fra Beograd at komme ind i vores land med et visum, hun havde fået tildelt af Frankrig.

- 21. juli gjorde polske grænsevagter det umuligt for den russiske tennisspiller at komme ind i Polen, lyder det i udmeldingen fra det polske indenrigsministerium.

Ifølge de polske myndigheder opholdt Vera Zvonareva sig i lufthavnens transitområde, inden hun steg på et fly til Podgorica i Montenegro.

Årsagen til afvisningen er, at Vera Zvonareva på grund af Ruslands invasion af Ukraine er på en liste over ”uønskede” personer i Polen, lyder det fra de polske myndigheder.