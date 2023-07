Rune og Tauson er ude af Hopman Cup

Danmark må rejse hjem fra tennisturneringen Hopman Cup for mixede hold med to nederlag.

Torsdag aften tabte Holger Rune og Clara Tauson den afgørende mixed double i anden gruppekamp til Frankrigs Richard Gasquet og Alize Cornet med 4-6, 4-6.

Dermed endte torsdagens kamp med at blive en kopi af onsdagens møde med Schweiz. Clara Tauson åbnede med at vinde kvindesinglen, inden Holger Rune tabte herresingle for derefter også at tabe mixeddoublen med Tauson.