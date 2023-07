Modløs Holger Rune får franske bank ved Hopman Cup

Rune og Tauson er tvunget til sejr i mixeddoublen senere torsdag, hvis Danmark skal have en chance for at gå videre til finalen fra gruppespillet. Onsdag blev det til et 1-2-nederlag til Schweiz efter nederlag i herresingle og mixed double.

Før Runes kamp mod veteranen Gasquet havde Runes træner, Lars Christensen, fortalt til TV 2 Sport, at danskeren ”ikke er på toppen” mentalt og fysisk efter Wimbledon.

Og det kunne ses på banen. Rune lignede en spiller, der gerne ville have kampen overstået. Den 20-årige dansker, der er verdens nummer seks, forsøgte hyppigt at afgøre duellerne hurtigt, men det førte blot et hav af fejl med sig.