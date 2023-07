Til sidst tabte Rune og Tauson sammen i mixeddouble, hvilket gav Schweiz en 2-1-sejr.

TV 2 Sports ekspertkommentator Tine Scheuer-Larsen havde forventet sig mere fra især Holger Rune, der i sidste uge nåede kvartfinalen i Wimbledon.

- Jeg synes ikke, det er helt godkendt fra Holger Rune. Jeg kan sagtens forstå, at han er træt, og at det har været en lang sæson.

- Men når man står her, så synes jeg, at det kræver, at man i hvert fald ser ud som om, man har lyst til at prøve, siger Tine Scheuer-Larsen til tv-stationens hjemmeside.