Holger Rune efter to nederlag: Min dag kunne have været bedre

21-årige Leandro Riedi spillede virkelig godt, men det var umuligt ikke at bemærke, at Holger Rune virkede helt uden den gejst og det overskud, der bragte ham i kvartfinalen på Wimbledons græs.

Senere tabte Holger Rune og Clara Tauson mixeddoublen til Leandro Riedi og Céline Naef med et nederlag på 3-6, 4-6.

Danskerne er dermed nødt til at vinde over Frankrig torsdag for at have en chance for at gå videre fra gruppe 1.

Gruppevinderen kommer i finalen, hvor enten Belgien, Spanien eller Kroatien venter. De tre lande udgør gruppe 2.