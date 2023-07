Rune og Tauson taber og fuldender dårlig Hopman Cup-start

Tidligere onsdag sikrede Clara Tauson Danmark en 1-0-føring med en sejr på 6-2, 6-3 over Céline Naef, der ligger nummer 157 på verdensranglisten.

Danskeren, der er nummer 89 i verden, tog teten med et servegennembrud til 2-0 i første sæt, og hun holdt derefter serv i resten af sættet.

Clara Tauson måtte dog afværge to breakbolde på vej mod sætsejren, som hun sikrede med endnu et servegennembrud.

I andet sæt brød danskeren til en 3-1-føring, hvilket blev afgørende, og danskeren servede siden sejren hjem og vandt på sin tredje matchbold.

Clara Tauson skulle egentlig have mødt Belinda Bencic ved Hopman Cup, men verdensranglistens nummer 15 trak sig før turneringens start.

Schweiz har vundet de seneste to udgaver af Hopman Cup, der har ligget stille siden 2019, og som tidligere blev spillet i Australien.

Frankrigs hjemmehold er det tredje hold i gruppe 1, og Danmark møder franskmændene torsdag. Her er danskerne tvunget til at vinde, og helst så stort som muligt, for at vinde gruppen.

Den samlede vinder af gruppen går videre til finalen, hvor vinderen af gruppe 2 venter. Den består af Kroatien, Belgien og Spanien, og sidstnævnte stiller med Wimbledon-vinderen Carlos Alcaraz.