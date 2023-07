Useedet tjekke tog overraskende Wimbledon-trofæ

Fra kampens start havde de begge det meget svært i egne servepartier. Hele fem gange var der er et servegennembrud i første sæt, hvor Vondrousova stod for tre af dem mod en dårligt servende Jabeur, der satte under halvdelen af sine førsteserver ind.

Det sidste brud sendte Vondrousova i front 5-4, hvorefter hun sikkert holdt sin egen serv, da det gjaldt mest.

Tjekken så ud til at holde sit momentum i kampen ind i andet sæt, da hun straks brød Jabeur igen og bragte sig foran 40-0 i partiet efter. Men så kom tuneseren for alvor i gang og vendte partiet til egen fordel, inden hun stensikkert servede sig foran 2-1 og derefter brød igen til 3-1.

Og som et meget godt billede på kampen blev Jabeur herefter selv brudt endnu en gang, hvor det ellers lignede, at hun havde fået overhånden.