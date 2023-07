Holger Rune var ikke på toppen i nederlag til Alcaraz

- Jeg føler, at vinderen af første sæt ville have en stor fordel. Jeg havde det fint, efter jeg tabte første sæt, fordi det gjorde jeg også mod Grigor (Dimitrov, i fjerde runde, red.).

- Jeg var sådan, ”okay, jeg prøver at finde min vej i kampen”. Men han (Alcaraz, red.) fik meget selvtillid fra det sæt. Det gjorde jeg ikke.

- Jeg tror, at hvis jeg havde vundet første sæt, havde det set anderledes ud i andet sæt. Men det gjorde jeg ikke, lyder det fra Rune.

Danskeren gik ind til græssæsonen uden nogensinde at have vundet på den type underlag. Her en lille måned senere kan Rune notere sig for syv sejre i ni kampe samt en sejr over den britiske stjerne Andy Murray i en opvisningskamp.

- Det har været positivt. Jeg kan ikke tillade mig at være skuffet, men nu hvor man står i det, vil man altid mere. Men på papiret er det rigtigt fint.