Fødselaren Wozniacki vandt i showkamp ved Wimbledon

Det vil normalt ikke være værd at registrere, at Wozniacki spiller showtennis, men tirsdag var der alligevel fokus på danskeren.

Det skyldes, at hun for et par uger siden meget overraskende meddelte, at hun gør comeback som topspiller i august efter mere end tre års pause.

I den periode har Wozniacki fået to børn med sin mand, David Lee, men det behøver ikke betyde, at hun ikke kan få succes.

Det kan den tidligere verdensetter Kim Clijsters tale med om. Hun vandt 41 titler som aktiv, blandt andet tre af sine fire grand slam-turneringer, efter at hun var blevet mor for første gang.