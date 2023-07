Flere partier trak ud, ud, ud som en konsekvens af flere fremragende slagudvekslinger og udsving i momentum, men altså uden på nogen måde at være udspillet endte Holger Rune gang på gang med at stirre fortvivlet ned i græsset.

Tre gange i første sæt havde han breakchancer for blot at se dem smuldre, og efter at have forpasset tre ved 3-3 blev han selv kort efter brudt til 3-5 på vej mod et tabt sæt 3-6.

På forhånd havde der været en del snak om, hvorvidt Grigor Dimitrov var for gammel til at kunne hamle op med næsten-teenageren – pudsigt, da bulgareren først lige er fyldt 32 og dermed henholdsvis fire og fem år yngre end henholdsvis Novak Djokovic og Rafael Nadal, som må siges stadig at mestre deres job.

Netop de to er Grigor Dimitrov dog langt fra at være oppe på siden af, da han trods et kæmpe talent har haft det med at ryge i grøften af og til rent motivationsmæssigt. I 2017 var han nummer tre i verden, to år senere var han nede som nummer 78, men de seneste år har budt på en mindre genfødsel af en veteran, der også har fortiden i orden.

Deltagelsen i Wimbledon 2023 var hans 50. grand slam i træk, i 2008 vandt han juniorturneringen i det sydvestlige London og var i seniorernes semifinale i 2014.

Ikke mindst i kraft af et tidligt brud i andet virkede Grigor Dimitrov godt på vej til at skabe endnu et stort resultat, men i stedet for at lade modgangen få indvirkning på hjerne og hjerte holdt Holger Rune sig inde i opgøret, fik brudt tilbage til 4-4 og havde endda en sætbold ved 5-4 – den blev misbrugt, og ud i tiebreak røg de.

Meget sigende for kampbilledet holdt de to kombattanter serv de første ni point, hvorefter Holger Rune brød rytmen med et brag af en forhånd og helt fortjent blev belønnet med to sætbolde for vovemodet.

Den første blev neutraliseret af en stærk Dimitrov-serv, den anden sejlede skævt i kraft af en slatten Rune-baghånd, hans normalt stærkeste slag, men tredje gang fik han lukket og havde dermed vundet den fjerde tiebreak af lige så mange mulige ved dette års Wimbledon.

1-1 i sæt, og helt lige var opgøret i den grad.

Ved 3-3 i tredje sæt – altså muligvis akkurat halvvejs af dysten – var statistikken nærmest uhyggeligt enslydende.

Se bare hér – Rune er nævnt først:

Vinderslag 30-29

Uprovokerede fejl 23/23

Vundne point 90/93

Distance tilbagelagt 3.019,9 meter/2.983,6 meter

Distance tilbagelagt per vundet point – 16,4 meter/16,2 meter

Derfor ingenlunde overraskende, at de ganske salomonisk igen fulgtes – denne gang uden en eneste breakmulighed - til en tiebreak, hvor Holger Rune hurtigt trak fra, forsvarede føringen og bragte sig på 2-1 i sæt.

Modgangen virkede som en mavepumper på Grigor Dimitrov, som faldt en kende i niveau og forærede Holger Rune et break til 4-2 med ikke blot én, men to dobbeltfejl.

Derfra var det kun et spørgsmål om tid, før Holger Rune kunne række armene lettet i vejret og lade sig hylde af den anden kronprins på arenaen.