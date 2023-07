Verdensetter afværgede matchbolde og exit ved Wimbledon

Det holdt dog meget hårdt.

Foran 5-4 i et tæt første sæt tilspillede Swiatek sig to sætbolde, men polakken fik ikke slået kapital af sit eget gode forarbejde, da det lykkedes Bencic at holde serv og udligne til 5-5.

Første sæt endte i stedet i en tiebreak, hvor schweizeren viste sig som den stærkeste. Belinda Bencic bragte sig foran med 6-1 i tiebreaken, som hun vandt 7-4.

Iga Swiatek rejste i begyndelsen af andet sæt med et hurtigt servegennembrud, der sendte polakken foran med 2-0.