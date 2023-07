Åbning af champagneflaske forstyrrede Wimbledon-kamp

- Mine damer og herrer, vil I venligst undlade at åbne jeres champagneflasker, når spillerne er i gang med at serve, lød det fra kampdommer John Blom over højttaleranlægget.

Anastasia Potapova tog forstyrrelsen med et smil, og hun nikkende anerkendende til dommerens opfordring.

Potapova endte senere med at tabe kampen med 2-6, 5-7 til Mirra Andreeva, der er videre til fjerde runde.

Det er ikke første gang, at spillet bliver afbrudt af mousserende vin, der bliver åbnet. I 2019 endte en korkprop inde på banen under et opgør mellem Benoît Paire og Jiri Vesely.