Holger Rune får bulgarsk modstand i fjerde runde

Kampen blev dog først spillet til ende søndag, og her var forhåndsfavoritten, verdensranglistens nummer 10, Frances Tiafoe, ikke i nærheden af at levere et comeback.

Dimitrov afgjorde hurtigt affæren og er nu klar til sit første møde nogensinde med den 12 år yngre Holger Rune.

I sit sejrsinterview havde Grigor Dimitrov, der er nummer 24 i verden, dog ikke meget at sige om det forestående møde med verdensranglistens nummer seks.

- For at være helt ærlig, så fokuserer jeg på mit eget spil. Jeg nyder at spille, efterhånden som jeg bliver ældre.