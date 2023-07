Holger Rune mister sin »hjemmebane«

Træning inden turneringen – Bane 3.

Første, anden og tredje runde – Bane 3.

Holger Rune skal være undskyldt, hvis han lige skal føle sig lidt frem i begyndelsen af sin mandagskamp i fjerde runde ved Wimbledon.

Mødet med Grigor Dimitrov er nemlig lagt ind som dagens tredje på Bane 1, den næstmest eftertragtede på anlægget med mulighed for overdækning i tilfælde af regn.

»Det er rigtig godt, at Holger kommer ind på en af de to store baner, fordi næste runde vil være kvartfinale, som også skal spilles dér.

Det er jo luksus, men når man er nummer seks i verden, er man jo ikke nummer et eller to i verden, og der skal jo også være de små fordele for dem. Som jeg har sagt til Holger lige fra start - du må vinde Wimbledon, så ved du, hvornår du spiller, og du ved, hvornår du har din hviledag. Sådan er vilkårene,« konstaterede Aneke Rune med et grin.