Favoritter er strøget videre til fjerde runde i Wimbledon

Både førsteseedede Carlos Alcaraz og tredjeseedede Daniil Medvedev måtte slide mere end tidligere, da de to tennisprofiler lørdag spillede sig videre til fjerde runde i Wimbledon.

Begge var hidtil kommet gennem Wimbledon uden at have tabt et sæt, men stimerne blev brudt i tredje runde.

Verdensetteren Alcaraz vandt over chilenske Nicolas Jarry med 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 og var endda undervejs i fjerde sæt nede med 0-3, inden han fik sættet vendt.