Upåagtet brite sender Casper Ruud ud af Wimbledon

Casper Ruud er nummer fire i verden, men han har primært opnået den position gennem resultater på hardcourt og særligt grus.

Både i 2022 og i sidste måned var Ruud i finalen i French Open. Begge år slog han danske Holger Rune i kvartfinalen.

Også US Open har haft Ruud som den ene af finaledeltagerne, men heller ikke her er det lykkedes for ham at løfte et grand slam-trofæ endnu. Han tabte 2022-finalen i New York til Carlos Alcaraz.

I Wimbledon er Ruuds bedste resultat anden runde. Det nåede han også i 2022.