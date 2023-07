Rune får spansk modstand i Wimbledons anden runde

Cifrene kom til at lyde 6-7, 6-3, 6-4, 6-4.

Rune har en gang tidligere mødt Baena og tabt i to sæt. Det skete i februar 2022, da spanieren på grus vandt 6-2, 6-4 i argentinske Cordoba.

Man skal dog have for øje, at den 30-årige spanier, der aktuelt er nummer 57 i verden, igennem karrieren har klaret sig væsentligt bedre på grus end på græs, som er underlaget i Wimbledon.

Faktisk er det første gang, at han når anden runde i turneringen. Fire gange tidligere har første runde været endestationen for ham.