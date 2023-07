Ikke siden 2004 har vejrliget givet så mange udfordringer, hvilket naturligvis også har ramt Holger Rune. Tirsdag nåede han kun at vinde første sæt mod George Loffhagen, inden de to blev tvunget i ly og måtte henslæbe flere timer med at vente uden at blive lukket ud på græs igen.

Aldrig særligt sjovt, men den sjetteseedede Rune må så bare glæder sig over at have fået ekstra tid til at få behandlet den låste ryg – og over at have gjort arbejdet færdigt så hurtigt som muligt onsdag aften.

Med et nederlag på 6-7, 3-6, 2-6 formåede verdens nummer 371 nemlig helt som forventet ikke at ændre indtrykket fra den korte seance tirsdag. Så ensidigt var kampbilledet, at Holger Rune reelt ikke fik ret mange svar i forhold til sit eget niveau, men under alle omstændigheder skal han løfte sig for at kunne stå mod eksempelvis Frances Tiafoe, som kan vente i fjerde runde og som virkelig satte gevaldigt skub i snart sagt alle bolde i sin optræden på Bane 3 umiddelbart inden Holger Rune.