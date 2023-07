Rybakina indledte titelforsvar med sejr over amerikaner

Shelby Rogers, der er nummer 49 på verdensranglisten, fik en ideel start på kampen med et servebrud i første parti. Derfra holdt begge spillere serv, og så kunne Rogers til sidst sætte første sæt på kontoen.

Men derfra stod der altså Elena Rybakina på det meste. Sidste års vinder tabte kun tre partier i alt i de sidste to sæt og lukkede kampen ved at vinde partiet til 6-2 i tredje sæt uden at afgive point.

Senere tirsdag skal både nummer to og seks på verdensranglisten, Aryna Sabalenka og Ons Jabeur, i aktion i Wimbledon.