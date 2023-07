Serverede øl på en pub – nu skal han spille mod Holger Rune

Frygten for at blive ramt af fortrydelsens »Hva’ nu hvis…« om 10-15 år fik ham alligevel til at give spillet en allersidste chance, og i kraft af et wild card er han altså nu med i den fornemste grand slam af dem alle.

En pudsig historie, og over for Daily Mail indrømmer George Loffhagen da også at have svært ved helt at forstå, at han nu skal spille på den allerstørste scene.

»Jeg er så lykkelig over at være i en position, hvor jeg kan spille en kamp på Wimbledon og skabe minder. Jeg vil aldrig glemme oplevelsen af at spille på en stor bane.«