Han sammenlignede den forestående opgave med sidste års græskamp mod Ryan Peniston, der lå nummer 147, da han slog Rune i Eastbourne.

For knap to uger siden tørnede de sammen igen, og denne gang vandt Rune sikkert.

- Jeg lærte noget sidste år, da jeg mødte Peniston for første gang og tabte. Selv spillere, der er lavt rangerede, skal man passe på. Da jeg mødte ham i år, var jeg meget forberedt på en hård kamp, og jeg spillede meget bedre med det mindset.

- Jeg skal spille med samme mindset her, for han (Loffhagen, red.) har publikum med sig og har med et wildcard fået sin store chance til at lave store ting, lyder det fra Rune.

Han bøvlede med rygproblemer under lørdagens træning på Wimbledon-anlægget, men det var ikke noget, der bekymrede Rune, da han kategoriserede problemerne som muskulære.