Den er fastsat som tirsdagens første kamp på Bane 3 og begynder derfor 11 lokal tid, men meteorologerne varsler nedbør i vekslende mængder fra sen formiddag til sen eftermiddag. Dermed er Holger Rune i fare for slet ikke at komme i aktion, men kan så til gengæld glæde sig over dels at kunne få løsnet de låste rygmuskler endnu mere, dels at blive endnu klogere på sin ukendte modstander.

Som nummer 371 er George Loffhagen kun med i turneringen på et wildcard, men belært af erfaringen har Holger Rune i optakten været opmærksom på at udtrykke respekt for opgaven – i Eastbourne 2022 mødte han Loffhagens britiske landsmand, Ryan Peniston, og tabte 6-4, 6-7, 1-6 og indrømmede forleden at have fået sig en »lærestreg« ud af oplevelsen.