Holger Rune er frisk på OL-double med Wozniacki

Det var i et stort opslået interview med Vogue, at Wozniacki bekendtgjorde sit comeback.

- Jeg synes, det er så fedt. Det bliver rigtigt sjovt at se, hvordan hun kommer til at spille, siger Holger Rune.

- Jeg tror rigtig meget på hende, for det virker til, at hun er i rigtig god form. Jeg har hørt rygter om en opvisningskamp, hvor hun havde vundet relativt komfortabelt over en WTA-spiller. Så jeg tror, hendes niveau er ret højt stadigvæk. Jeg ønsker hende alt det bedste, siger den danske verdenssekser.