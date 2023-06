Tauson deltager ved Wimbledon i double med italiener

Torsdag missede 20-årige Tauson billetten til Wimbledon i single, da hun tabte i tre sæt til slovakken Viktoria Hruncakova i tredje og sidste runde af kvalifikationen.

Danskeren har dog stadig en mulighed for at komme med på et afbud som en såkaldt ”lucky loser”.

Elisabetta Cocciaretto er nummer 41 på singleverdensranglisten og deltager derfor også i single ved Wimbledon.

Italieneren er placeret som nummer 293 i verden i double, hvor Clara Tauson ligger nummer 1259.

Clara Tauson har ikke spillet double siden US Open i august sidste år. Her tabte hun i første runde.