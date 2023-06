Holger Rune har modtaget dødstrusler på sociale medier

I interviewet med The Times fortæller Holger Rune også om at nå tennistoppen, når man er fra et land, der ikke producerer mange topspillere.

- Det var ikke nemt, for der er ikke en stor tradition for tennis. Forbundet hjalp overhovedet ikke. Du var på egen hånd og blev nødt til at kravle din egen vej til toppen, siger han.

Holger Rune er for tiden i London, hvor grand slam-turneringen Wimbledon begynder mandag. Her er han sjetteseedet og møder den britiske wildcard-spiller George Loffhagen i første runde.

I kvartfinalen står danskeren til at støde mod verdensetteren Carlos Alcaraz, hvis han når så langt.

Går Holger Rune videre fra første runde i Wimbledon, vil det være første gang i karrieren. Han debuterede som senior i turneringen sidste år.