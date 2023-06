Caroline Wozniacki har siden sit stop i januar 2020 fået to børn, og hun frygter ikke at falde igennem efter mere end tre år væk fra banen.

- Er jeg nervøs? Ikke rigtigt. Jeg vender tilbage til noget, jeg elsker. Ja, jeg kan være nervøs før en kamp. Jeg er okay med det. Jeg har det godt med det.

- Kan jeg vinde US Open? Det tror jeg. Kan jeg vinde Australian Open? Det tror jeg. Det er derfor, at jeg gør dette. Vi må bare se, hvad der sker, sagde Caroline Wozniacki, der fylder 33 år om mindre end to uger, til Vogue tidligere torsdag.

Som aktiv tilbragte Caroline Wozniacki 71 uger på verdensranglistens førsteplads.

Hun vandt 30 titler på WTA Touren. Ud over en Australian Open-triumf i 2018 nåede hun også to finaler i US Open - i 2009 og 2014.