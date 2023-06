For fire uger siden sagde Caroline Wozniacki noget helt andet – nu gør hun comeback

Nok fastslog hun, at hun på det seneste havde »spillet ret meget«, og at hun atter »føler glæden« ved spillet efter et par år uden en ketsjer i hånden, men til spørgsmålet om, hvorvidt hun savner at være en del af touren, svarede hun:

»Nej, det er sjovt at spille de store kampe og de store turneringer, men jeg savner ikke hverdagen og de små turneringer og det hårde slid med at rejse uge efter uge. Men det er klart, hvis man spiller her, er det jo sjovt, når man vinder de store kampe.«

Men i et interview med Vogue har Caroline Wozniacki torsdag meddelt, og at hun agter at deltage ved US Open i august, at hun drømmer om OL i Paris i 2024.