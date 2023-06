Wozniacki genoptager karrieren og vil spille US Open

Caroline Wozniacki vender tilbage til tennisbanen for at genoptage sin karriere i en alder af 32 år.

Det meddeler hun i et stort interview med Vogue og på Instagram. Her fortæller hun også, at hun spiller med i US Open senere i år.

- Der er bare en elektrisk atmosfære i New York, som jeg ikke kan få nok af, og jeg har også spillet godt der i flere år.