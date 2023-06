Clara Tauson vandt igen og er én sejr fra Wimbledon

Men danskeren slukkede håbet med det samme med endnu et break, hvorefter hun servede sejren hjem.

- Jeg vil virkelig gerne med (til Wimbledon, red.). Jeg er stadig ved at forbedre mit spil på græs, og jeg er ekstremt glad for, at jeg stadig har chancen for at komme videre til hovedturneringen, siger Clara Tauson i et interview efter kampen ifølge TV 2 Sport.

I første kvalifikationsrunde tirsdag besejrede Clara Tauson amerikanske Emina Bektas med 6-4, 6-4.

Clara Tauson har spillet Wimbledon de seneste to år og er begge gange sendt ud i første runde.

Vinder hun den sidste kvalifikationskamp, gør hun sin sjetteseedede landsmand Holger Rune selskab ved grand slam-turneringen.