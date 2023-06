Alcaraz topper rangliste efter finalesejr i London

Carlos Alcaraz var blot 19 år, da han i efteråret 2022 rykkede op på førstepladsen for første gang. Han måtte dog tilbagelevere topplaceringen til Djokovic efter Australian Open, hvor Alcaraz havde meldt afbud med en skade.

I søndagens slutkamp mod Holger Runes overmand, Alex de Minaur, fulgtes spillerne ad til 4-4, hvorefter Alcaraz brød australierens serv og efterfølgende sikrede sig første sæt.

Et enkelt servegennembrud var også nok i andet sæt, hvor spanieren bragte sig foran 4-2 og derfra styrede sikkert mod karrierens 11. ATP-titel. Efter at have vundet syv på grus og tre på hardcourt var søndagens sejr hans første på græs.