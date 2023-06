Holger Rune misser finale i Wimbledon-opvarmning

Rune missede to breakbolde ved 5-5 og kom bagud 5-6, inden han uden problemer slog tilbage og sørgede for, at sættes skulle afgøres i en tiebreak.

Her var der dog ikke mere at stille op. Den 20-årige dansker kunne kun følge med til 2-2, inden australieren afgjorde kampen ved at vinde fem bolde på stribe.

Turneringen i Queen’s Club var Runes eneste forberedelsesturnering inden Wimbledon, der begynder 3. juli.