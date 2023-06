Clara Tauson kan godt lide at læse.

Meget gerne krimier, meget gerne med kvinder i centrum og meget gerne serier, så man sådan rigtigt kan komme helt tæt på hovedpersonernes liv, tanker og følelser.

En udfordring med den slags føljetoner er imidlertid, at der kan gå år mellem udgivelsen af to bøger, og så kan det pludselig være svært helt at bevare den fortættede stemning, for hvordan var afslutningen nu lige på den seneste sag, og hvor befandt persongalleriet sig egentlig geografisk, emotionelt og i forhold til hinanden?