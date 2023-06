Rune er klar til kvartfinale på græs i London

I andet sæt brød Rune til 3-2, og han afviste igen britens mulighed for comeback ved at afværge en breakbold ved stillingen 4-3.

Kort efter kunne Rune serve sejren hjem. Det gjorde han med en forhåndsvinder på sin anden matchbold.

Rune så mere tilpas ud på græsset end tidligere, hvilket lover godt for grand slam-turneringen Wimbledon, der begynder 3. juli.

- Det ser bedre ud for mig. Det vigtigste har været at komme med en ydmyg tilgang til græsset og være klar til at justere, siger Rune i sejrsinterviewet på banen.

I kvartfinalen på fredag skal Rune møde italieneren Lorenzo Musetti, der er nummer 16 på verdensranglisten.

Det er deres første møde på ATP-touren, men ifølge Rune er de tørnet sammen to gange som juniorspillere.