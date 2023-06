Rune vinder for første gang en seniorkamp på græs

Den matchbold fik amerikaneren afværget med en god serv, og efter et langt parti endte sættet med endnu en tiebreak.

Her diskede Holger Rune op med det bedste spil og nogle suveræne returneringer.

Det betød, at Maxime Cressy kort efter havde tabt sin 11. kamp i træk, mens Holger Rune kunne slette nullet ud for ATP-statistikken over vundne kampe på græs.

I ottendedelsfinalen skal Holger Rune møde briten Ryan Peniston, der overraskende vandt i to sæt over franske Ugo Humbert. Peniston er nummer 265 i verden og med i turneringen på et wildcard.