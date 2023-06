Djokovic er finaleklar efter sejr over hæmmet Alcaraz

Men spanieren gik et gear op i andet sæt, hvor han fuldt ud matchede serberen og lavede et potentielt afgørende brud til 5-3.

Bundrutinerede Djokovic bevarede dog fatningen og brød straks tilbage, ligesom han bagud 4-5 og 0-40 hev sig op af dyndet, afværgede tre sætbolde og udlignede til 5-5, hvilket for alvor sat gang i et elektrisk Court Philippe-Chatrier.

Alcaraz var dog ovenpå og havde mere ro og energi i sit spil i forhold til første sæt, og efter at have bragt sig på 6-5 i et hårdt tilkæmpet serveparti brød han rent til 7-5 og skabte balance i stormødet.

Djokovic virkede fysisk presset, men efter et par hidsige partier kom Alcaraz pludselig i problemer, kort efter at han have lavet et mirakelslag.