I sit stille sind fryder Holger Rune sig nok bare over, at han overhovedet får en kamp mere ved French Open 2023.

Mandagens møde med Francisco Cerundolo i fjerde runde var nemlig ved at ende i den store nedsmeltning. Efter at have været skubbet helt ud på kanten rent fysisk vandt den 20-årige dansker imidlertid 7-6, 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 og kan nu drage en stor fordel af at have været hovedperson i en af de allermest omdiskuterede kampe ved French Open forrige år.