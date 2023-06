Caroline Wozniacki savner ikke tennishverdag

- Det er sjovt at spille de store turneringer og kampe, men jeg savner ikke hverdagen og de små turneringer og det at rejse uge efter uge.

- Men når jeg spiller her, er det sjovt. Jeg var her også sidste år, men har ellers holdt mig lidt væk, fortæller Wozniacki.

Hun er blevet mor til to børn efter karrierestoppet, og den nye rolle tager det meste af tiden.

- Med to børn på under to år har jeg travlt. Jeg laver tv nogle uger om året, og så har jeg mine sponsorer, som jeg plejer. Så jeg føler, at jeg har jævnt travlt i et godt tempo for mig.

Den 32-årige Wozniacki er i det hele taget glad for sin nye tilværelse og har desuden også godt styr på den leddegigt, der begyndte at plage hende i den sidste del af karrieren.