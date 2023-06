Rune skal møde stærk argentiner i ottendedelsfinale

Tredje sæt var på vippen, da Fritz havde tre chancer for at bryde tilbage til 5-5, men i stedet holdt Cerundolo serv ved at udnytte sin anden sætbold.

Også fjerde sæt blev tæt. Fritz kom tilbage efter at have været bagud 1-3, men blev brudt igen til 5-6, hvorefter Cerundolo servede sejren i hus og faldt til jorden i jubel.

Dermed skal Rune for anden kamp i træk møde en argentiner. Lørdag vandt Rune med 6-4, 6-1, 6-3 over Genaro Alberto Olivieri, der er nummer 231 i verden.

Rune bør have noget friskere ben end sin modstander i næste runde. Danskeren har været i aktion i lidt mindre end fem timer i turneringen, mens Cerundolo har spillet i lidt mere end otte timer.