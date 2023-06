Tauson beroliger om skade efter ny French Open-sejr

Tauson lagde ud med at vinde de første fire partier, men Fernandez kom på 3-4, inden Tauson vandt første sæt 6-3. I andet sæt løftede Fernandez sit niveau og vandt 7-5, men i tredje sæt var Tauson en tand bedre og vandt 6-4.

- Jeg synes, det var en god kamp. Vi spillede begge godt, så det var en fed kamp at vinde i endnu en tresætter.

- Jeg synes, at jeg viste karakter i tredje sæt. Jeg blev ikke brudt en eneste gang, selv om jeg måske ikke satte så mange førsteserver, men det gjorde jeg så ved 5-4. Det var det vigtigste, lyder det fra Tauson.

Med sejrene i kvalifikationen er hun oppe på fem sejre på Roland Garros på godt en uge.

- Der er lang vej tilbage, så jeg er bare glad for at være her og glad for at være i tredje runde i French Open for første gang.