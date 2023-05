Djokovic får kritik for politisk budskab efter French Open-sejr

Nato-soldater fra en fredsbevarende styrke er blandt andet meldt såret i optøjerne.

Djokovic talte efterfølgende med serbiske journalister om det, han havde skrevet på kameralinsen.

- Jeg er ikke politiker, og jeg agter ikke at involvere mig i politisk debat, men som serber gør det, som sker i Kosovo, mig ondt. Vores folk bliver skubbet ud. Dette er det mindste, jeg kunne gøre. Som offentlig person føler jeg et ansvar for at støtte vores folk og hele Serbien, sagde han til serbiske medier ifølge NTB.